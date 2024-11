Circula Serra Cine - Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 16:17

São José do Vale do Rio Preto - A mostra Circula Serra Cine, exibição itinerante de filmes gratuitos selecionados entre julho e setembro, terá apresentações em São José do Vale do Rio Preto neste mês. A iniciativa é uma produção da Kaza 8 e realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.



A curadoria formada por Lilia Almeida, Mariana Rocha e Marco Aurêh selecionou seis produções em cada formato: curta-metragem, média-metragem, longa-metragem e videoclipe. Além da premiação em dinheiro, 12 obras receberam recursos para garantir a acessibilidade, como tradução em libras ou audiodescrição, a fim de promover a inclusão de todos os públicos. “A ideia é democratizar o acesso à cultura e promover a inclusão, valorizando a produção cinematográfica”, ressalta Marco Aurêh, que também é coordenador artístico da mostra.



Durante todo o circuito, as exibições dos filmes terão acessibilidade em Libras, e três filmes irão contar com audiodescrição, com direito a pipoca gratuita para o público durante as sessões.

Confira a programação no município:

Dia 15/11/2024, sexta

Local: Centro de Cultura Dr. Eugênio Ruótolo Netto - Novo Centro



15h-17h - OFICINA GRATUITA DE CRIAÇÃO DE VÍDEO COM CELULAR com Bárbara Costa

17h30 - OYÁ; KATSUGUCHI E KALI de Antonio Sobral - classificação: livre

18h15 - OS INVISÍVEIS de Miguel Vellinho - classificação: 14 anos

19h30 - MEMÓRIAS CULINÁRIAS DO QUILOMBO AUSENTE FELIZ (TASTE OF TRADITION) de Lucas Assunção - em audiodescrição - classificação: livre

20h - NÃO QUERO TE PERDER de Marcelo Zambelli - classificação: 14 anos



Dia 16/11/2024, sábado

Local: Praça João Werneck, 56 - Centro



17h30 - A INCRÍVEL AVENTURA DAS SONHADORAS CRIANÇAS CONTRA LIXEIRA FURADA E CAPITÃO SUJEIRA de Beatriz Ohana - classificação: livre

18h15 - PA RIR de Andressa Hazboun - classificação: livre

19h - CORUMBÁ E O CARNAVAL DO PANTANAL de Marcelo de Paula - classificação: livre