Zé Carlos do MarianoFoto: Reprodução

Publicado 06/10/2024 18:23

São José do Vale do Rio Preto – Zé Carlos do Mariano (MDB) foi eleito prefeito de São José do Vale do Rio Preto, com 47,97% dos votos. Professor José Adilson (Avante) ficou em segundo lugar, com 31,81%, enquanto Chiquinho da Barrinha teve 16,03% e Dra. Gleicimar, 4,19%.

Zé Carlos já foi vereador do município por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Antes destas eleições, já tinha se candidatado três vezes ao cargo de prefeito.