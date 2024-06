Vacina contra a dengue - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 21/06/2024 14:51

São José do Vale do Rio Preto - A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto irá iniciar na próxima segunda-feira (24) a aplicação da vacina contra a dengue. O público alvo são pessoas de 10 a 14 anos.

Ao todo, foram disponibilizadas 300 doses para o município, então a campanha irá ocorrer enquanto durarem os estoques. A vacina será aplicada na Sala de Imunização do Hospital Municipal, de segunda a sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 15h. É necessário levar a caderneta de vacinação e o CPF.