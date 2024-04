Palestra será realizada na Igreja Matriz de São José do Vale do Rio Preto. - Foto: Divulgação/PMSJVRP

Publicado 15/04/2024 19:44

São José do Vale do Rio Preto - Nesta terça-feira (16), das 9h às 12h, a Paróquia de São José irá receber a palestra "A Arte do Bem Receber Gerando Boas Oportunidades de Negócios". A paróquia fica localizada na Rua Senhor dos Passos, no Largo da Matriz.