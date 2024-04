Prefeitura está com vagas de estágio abertas. - Foto: Reprodução

Prefeitura está com vagas de estágio abertas.Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 11:01

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto abriu um processo seletivo para o preenchimento de vagas de estágio no município. Os estágios são relacionados a diversos cursos de ensino superior.

Confira os cursos com vagas de estágio abertas: Administração/Recursos Humanos, Ciência da Computação/Engenharia da Computação/Engenharia do Software, Assistência Social, Ciências Biológicas (licenciatura)/Ciências Biológicas (Bacharel), Ciências Contábeis/Gestão Financeira/Ciências Econômicas, Direito, Educação Física,Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia/Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Letras, Matemática, Geografia, História, Artes, Pedagogia e Psicologia.

Mais informações podem obtidas na Secretaria de Administração até o dia 22 de abril, entre 9h30 e 16h.