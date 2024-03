Diversos educadores e autoridades do município estiveram presentes. - Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

São José do Vale do Rio Preto - Nesta semana, durante os dias 26 e 27 de fevereiro, foi realizado o lançamento do programa "A União Faz a Vida", da Fundação Sicredi, em São José do Vale do Rio Preto. O evento ocorreu no Hotel Fazenda Valverde.

O programa é uma iniciativa de responsabilidade social, educacional, com metodologia pedagógica própria, que visa promover atitudes e valores de cooperação e cidadania nas escolas para as crianças e adolescentes do Brasil. Ele busca contribuir para a formação de cidadão cooperativos, através de projetos.

Professores, diretores e coordenadores pedagógicos das Escolas Municipais Santa Isabel e Professora Maria Emília Esteves estiveram presentes. Também participaram do evento, o Prefeito Gilberto Esteves, o Chefe de Gabinete Bernard Casamasso, o Secretário de Educação Caio Giovanini, a Diretora de Administração Geral Cinara de Oliveira Silva e Jasmine, Diretora de Nutrição e Higiene Escolar, além da Diretoria da Sicredi Centro-Sul.