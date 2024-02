Projeto da nova praça. - Foto: Reprodução

Projeto da nova praça.Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 18:53 | Atualizado 23/02/2024 18:53

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto anunciou que, em breve, a Praça Rubens Faraco, na Estação, no Centro, irá receber obras de urbanização e modernização. De acordo com a prefeitura, o intuito é criar um novo local para o convívio e bem-estar dos moradores.

A nova Praça da Estação deve, segundo o Executivo, gerar mais conforto e acessibilidade para os moradores, além de melhorar o fluxo do trânsito no local, já que novas vagas de estacionamento serão criadas.