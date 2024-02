Encontro teve debate e reinvindicações. - Foto: Divulgação/Câmara de SJVRP

Encontro teve debate e reinvindicações.Foto: Divulgação/Câmara de SJVRP

Publicado 02/02/2024 18:40

São José do Vale do Rio Preto - Durante a manhã de quinta-feira (1º), vereadores receberam diversos representantes do comércio rio-pretano instalados nas ruas Professora Maria Emília Esteves e Antônio Coelho Guerra. Com a presença do presidente da Câmara, Adriano Martins, e dos vereadores Daniela de Carvalho e Adriano Machado, o encontro realizado no Auditório Maurílio de Souza, serviu para a apresentação de reinvindicações e solicitações, especialmente referentes às alterações ocorridas no trânsito do Centro.

Após o encontro com os representantes do comércio, o presidente encaminhou ofício ao Executivo convidando o secretário municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, Sr. Rômulo Bulhões e o diretor de Trânsito, Sr. Samuel Virgínio, para participarem de uma Audiência Pública no dia 15 de fevereiro, às 18h, para esclarecer e responder as indagações feitas pelos representantes do comércio local com relação à observância e a aplicabilidade da legislação do trânsito e o sistema viário municipal, entre outros temas.