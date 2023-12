Comissão Especial finalizou os trâmites necessários. - Foto: Divulgação/Câmara de São José do Vale do Rio Preto.

Publicado 28/12/2023 11:00

Nesta semana, apesar do ponto facultativo na Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, os servidores trabalharam na conclusão de processos administrativos e parlamentares para a finalização das atividades no ano. Entre os processos, finalizaram a elaboração do concurso público previsto para ser realizado em 2024.

A Comissão Especial, designada pela Portaria nº 40 de 17 de novembro, esteve reunida com o presidente da Câmara, Adriano Martins, para a assinatura e autorização do processo. O processo prevê a realização de concurso para Oficial Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Analistas Contábil e Jurídico, sendo alguns com vagas de provimento efetivo e outros para cadastro de reserva.