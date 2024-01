Placas sinalizam proibições - Foto: Divulgação/SJVRP

Placas sinalizam proibiçõesFoto: Divulgação/SJVRP

Publicado 04/01/2024 20:56 | Atualizado 04/01/2024 20:57

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura iniciou, junto à Diretoria Municipal de Trânsito (Dimutran), a fiscalização de trânsito no centro da cidade. O foco da ação é inibir infrações de trânsito no município, como estacionamento em locais proibidos, etc.

Na Rua Professora Maria Emília Esteves, a carga e descarga está permitida, nos locais sinalizados, das 20h às 9h, de segunda à sábado, sendo proibido estacionar outros veículos. Em todas as localidades do Centro, placas de trânsito indicam o que pode ser feito.

De acordo com a Prefeitura, a localidade da Estação, também no Centro, será a próxima a receber o serviço.