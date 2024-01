Evento contará história do artista. - Foto: Divulgação

Evento contará história do artista.Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 15:14 | Atualizado 16/01/2024 15:15

São José do Vale do Rio Preto - Entre os dias 21 e 27 de janeiro, no Centro de Cultura Dr. Eugênio Ruótulo Netto, no bairro Novo Centro, será realizada a exposição "Célio Barroso 100 Anos de Arte".

A exposição conta a história de vida do artista, artesão e escritor. No dia 21 de janeiro, primeiro dia de exposição, o evento terá a presença dos familiares de Célio Barroso.