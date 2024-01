Conselheiros eleitos tomaram posse. - Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

Publicado 13/01/2024 17:56

São José do Vale do Rio Preto - Na noite da última quarta-feira (10), foram empossados os novos conselheiros tutelares de São José do Vale do Rio Preto e seus suplentes. A cerimônia ocorreu no Centro Pastoral Monsenhor Sérgio Guimarães da Silva.

Os novos conselheiros são Luis Carlos Rodrigues de Carvalho, Ricardo Toledo Teixeira, Joana Paula dos Santos Oliveira, Mauricio Barbosa Passos e Luís Carlos Ferreira. Os suplentes são Pra. Daniele, Fernanda B. Guerra, Enéias Ferreira, Flávia e Aldacir Andrade.

A abertura contou com apresentação dos professores de música da Universidade Católica de Petrópolis, juntamente ao vice-reitor Marcelo Vizani. Estiveram presentes compondo a mesa o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Sr. Bernard Casamasso representando o Prefeito Gilberto Esteves, o vereador Adriano Martins, o presidente do Conselho Municipal de Segurança e Conselheiro, Sr. Nelson Soares, o secretário de Educação, Caio, as conselheiras Erileia e Camila, o presidente do CMDCA, João Carlos Rabello e a Diretora Financeira, Ana Paula.