Eleitores terão novo local de votação.Foto: TSE

Publicado 18/01/2024 17:19

São José do Vale do Rio Preto - A Justiça Eleitoral está convocando os eleitores residentes no 2º Distrito de Volta do Pião para a realização da transferência do título de eleitor, visando o novo local de votação, que será na Unidade Estratégica de Saúde da Família. O prazo para a transferência se encerra no dia 8 de maio.

Os eleitores que já possuem a biometria cadastrada podem formular o requerimento no site do Tribunal Superior Eleitoral, em autoatendimento.

Aqueles que não possuem biometria no sistema, precisam ir ao Cartório Eleitoral, no Edifício do Fórum, localizado na Rua Senhor dos Passos, no Centro, das 11h às 17h, com documento de identidade e comprovante de residência.