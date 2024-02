Saúde conseguiu zerar a fila do exame. - Foto: Divulgação/Prefeitura SJVRP

Saúde conseguiu zerar a fila do exame.Foto: Divulgação/Prefeitura SJVRP

Publicado 12/02/2024 11:14

São José do Vale do Rio Preto - Após firmar contrato com empresa para a realização dos procedimentos, a Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio Preto conseguiu zerar a fila para exames de colonoscopia no município. Os números são de pedidos protocolados até o dia 15 de janeiro.

Ao todo, foram 140 exames de colonoscopia realizados no Hospital Maternidade Santa Teresinha. O custo das ações foi de cerca de R$ 80 mil. A contratação de empresa para a realização do trabalho evitou que pacientes precisassem se deslocar a outros municípios.