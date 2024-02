Local teve diversos procedimentos realizados em 2023. - Foto: Divulgação/Prefeitura de SJVRP

Local teve diversos procedimentos realizados em 2023.Foto: Divulgação/Prefeitura de SJVRP

Publicado 09/02/2024 10:50

São José do Vale do Rio Preto - Durante o ano de 2023, a Secretaria de Saúde realizou diversos serviços no Hospital Maternidade Santa Teresinha. Contratos firmados de cerca de 350 mil reais garantiram a realização de mais de 280 procedimentos cirúrgicos, mais de 200 procedimento terapêuticos, mais de 480 exames e mais de 2400 consultas com especialistas em angiologia, urologia, clínica geral e proctologia.

Entre os procedimentos realizados foram: 150 exéreses e biópsias de lesões de pele; 45 procedimentos cirúrgicos de hernioplasia inguinal, incisional, umbilical ou epigástrica; seis procedimentos cirúrgicos de postectomia; 29 procedimentos cirúrgicos de vasectomia bilateral; dois procedimentos cirúrgicos de orquiectomia; correção de criptorquidia; correção de hidrocele; correção de varicolece; cistolitotomia aberta e correção de curvatura peniana. Além disso foram realizadas 140 colonoscopias; sete hemorroidectomias; três fistulectomias; uma exérese de cisto pilonidal; um procedimento de fulguração de lesões periniais (HPV);

341 doppler’s venosos, arteriais e de carótidas;209 procedimentos de tratamentos de varizes e úlceras venosas com espuma (escleroterapia); e 40 procedimentos de correção cirúrgica de varizes de membros inferiores.