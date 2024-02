Publicado 10/02/2024 12:44

São José do Vale do Rio Preto - Na última quinta-feira (8), a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, através da Secretaria de Agricultura, recebeu sua nova aquisição: um trator Solis 90 CV, zero quilômetro.

De acordo com a prefeitura, o trator será usado para a preparação de terra para o plantio em área aberta que irá auxiliar o trabalho dos agricultores do município. O veículo deve ser utilizado em todo o tipo de plantio, além de possuir incrementos, como arado de disco, grade, encanteradeira e roçadeira.