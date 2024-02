Obras estão sendo realizadas. - Foto: Divulgação/Prefeitura de SJVRP

Publicado 26/02/2024 16:22

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura Municipal iniciou, recentemente, a construção do novo pavilhão no Parque de Exposição em Águas Claras. No local, devem ser promovidos diversos eventos e atividades culturais do município.

Segundo a prefeitura, a população da cidade irá ganhar um novo e moderno espaço para que possam expor produtos nos eventos que serão realizados, além de criar um ambiente de integração e convivência entre os moradores.