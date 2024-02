Homem foi levado para a delegacia de Itaipava. - Foto: Divulgação/106ª DP

Publicado 28/02/2024 15:01

São José do Vale do Rio Preto - Policiais civis da 106ª DP, em Itaipava, cumpriram um mandado de prisão contra um homem, de 42 anos, acusado de roubo. O homem foi encontrado em São José do Vale do Rio Preto, após investigação.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis, após o cometimento de uma tentativa de roubo por parte do acusado. De acordo com a polícia, o homem possui extensa ficha criminal por crimes contra o patrimônio.

Na abordagem, o homem não resistiu à prisão.