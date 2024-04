Exposição de Arte Sacra na Paróquia São José. - Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Publicado 04/04/2024 22:26 | Atualizado 04/04/2024 22:28

São José do Vale do Rio Preto - A Paróquia São José, em São José do Vale do Rio Preto, promoveu no último mês, entre os dias 14 e 24 de março, a Exposição de Arte Sacra reunindo imagens, quadros e documentos que contam a história da Paróquia. A curadoria da exposição, que aconteceu na Sala Lucila Nogueira, no Centro Pastoral Monsenhor Sérgio Guimarães da Silva, foi de Dalmo Gonçalves Machado.

O Vigário Paroquial, Padre João Pedro Marques Rabelo comentou que, durante a exposição, os visitantes tiveram a oportunidade de ver a primeira imagem de São José da Paróquia, assim como Varas da Irmandade de São José e um Missa de 1823, que era usado na celebração da Santa Missa.