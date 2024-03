Veículo foi entregue pelo Governo do Estado. - Foto: Divulgação

Veículo foi entregue pelo Governo do Estado.Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 20:10 | Atualizado 28/03/2024 21:49

São José do Vale do Rio Preto - Na última segunda-feira (25), a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto através da Secretaria de Família, Ação Social, Cidadania e Habitação recebeu do Governo do Estado um veículo 0Km.

Estiveram presentes no evento a Secretaria Aparecida de Fátima, a Diretora de Ação Social Ana Paula e a Coordenadora de Cadastro Único e Programas Sociais Josiana de Castro. A cerimônia de entrega contou com a participação do Governador Cláudio Castro e da Secretária de Estado Rosângela Gomes.