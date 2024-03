Novo gerador do hospital. - Foto: Divulgação

Novo gerador do hospital.Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 22:28 | Atualizado 20/03/2024 23:18

São José do Vale do Rio Preto - O Hospital Maternidade Santa Theresinha recebeu um novo gerador de energia elétrica. O equipamento instalado na unidade de saúde tem capacidade de 500 kva.

De acordo com a prefeitura, com este novo equipamento, o hospital terá uma autonomia de 100% em seu funcionamento, suprindo toda a demanda elétrica, promovendo conforto aos nossos pacientes e segurança para que os colaboradores realizem os procedimentos necessários no dia a dia de trabalho.