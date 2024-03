Trabalhos seguem sendo realizados. - Foto: Divulgação

Trabalhos seguem sendo realizados.Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 20:35

São José do Vale do Rio Preto - Trabalhos de manutenção vêm sendo realizados nas estradas ruais do município de São José do Vale do Rio Preto. A estrada do Quises foi uma das últimas a passar por intervenções, recebendo melhorias.

De acordo com a Secretaria de Obras, o objetivo dos trabalhos é facilitar o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção, garantindo maior comodidade e segurança no deslocamento local.