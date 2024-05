Ginásio Municipal, em Águas Claras. - Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

Publicado 22/05/2024 23:36

São José do Vale do Rio Preto - No próximo domingo (26), será realizada a 1ª Feira Livre dos Agricultores Familiares de São José do Vale do Rio Preto. O evento é promovido pela Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude.

A feira será realizada entre 7h e 12h no pátio do Ginásio Municipal, em Águas Claras.