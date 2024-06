Alunos tiveram contato com diversos animais - Foto: Divulgação

Publicado 18/06/2024 13:12

São José do Vale do Rio Preto - Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente em São José do Vale do Rio Preto, está sendo realizada a Caravana Ambiental com a participação da Toca da Ciência. O evento teve início nesta segunda-feira (17) e vai até quarta-feira.

Sendo realizado, na quadra da Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves, no bairro Novo Centro, o evento começou com os alunos participando de atividades científicas, conhecendo vários animais, sobre o corpo humano e participando de jogos.