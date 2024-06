Prisão foi realizada por agentes da 104ª DP. - Foto: PCERJ

Publicado 31/05/2024 22:10

São José do Vale do Rio Preto - Um homem foi preso em São José do Vale do Rio Preto, acusado de ameaça e lesão corporal, dentro da Lei Maria da Penha. O indivíduo foi localizado na quarta-feira (29) pelos agentes da 104ª DP, na Estrada do Paraíso, em Sítio Beleza.

A ação foi realizada após diligências dos policiais no município. Segundo as informações da Polícia Civil, ele já foi investigado por outras crimes da mesma natureza. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.