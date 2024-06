Conscientização do Maio Amarelo. - Foto: Divulgação/Prefeitura de SJVRP

Publicado 03/06/2024 20:06

São José do Vale do Rio Preto - Na última sexta-feira (31), a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto realizou uma blitz educativa na Praça João Werneck. A ação faz parte do Maio Amarelo e visa sensibilizar, orientar e conscientizar a população sobre a segurança no trânsito.

Feita em conjunto entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Dimutran, a ação contou com distribuição de panfletos informativos para motoristas, motociclistas, etc. O foco foi mostrar aos condutores a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito.