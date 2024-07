Artesãos de São José do Vale do Rio Preto - Foto: Divulgação

Publicado 02/07/2024 21:15

São José do Vale do Rio Preto - No último mês, foi realizada a ExpoRio Turismo 2024, reunindo os 92 municípios do estado em um evento com negócios, cultura, gastronomia por meio de experiências sensoriais e imersivas, atrações musicais, palestras, etc. Artesãos de São José do Vale do Rio Preto representaram a cidade no evento.

No local, os artesãos apresentaram seus produtos para todo o público presente no evento. Também estiveram presentes a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude através do Secretário Anderson, a Diretora de Turismo Luciene, Edinei, assessor de políticas públicas para juventude e Solange Paulino Sub-Secretária de Cultura.