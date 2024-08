Prisão foi realizada por agentes da 104ª DP. - Foto: PCERJ

Prisão foi realizada por agentes da 104ª DP.Foto: PCERJ

Publicado 01/08/2024 11:39 | Atualizado 01/08/2024 12:11

São José do Vale do Rio Preto - Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de duas mulheres e três homens em São José do Vale do Rio Preto. Todos são acusados de estelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos. A ação foi realizada pela 104ª DP, na última segunda-feira (29), no Centro.

De acordo com as investigações, os criminosos realizavam fraudes bancárias envolvendo benefícios do INSS, abriam contas e sacavam os valores. Tudo isso era feito através do uso de identidades falsificadas pela quadrilha. De acordo com os agentes, as vítimas eram aposentados recém-contemplados com o benefício previdenciário.



Dois acusados foram localizados no interior da agência bancária logo após o sacar os benefícios. Os demais criminosos estavam reunidos em um comércio próximo a agência bancária. Com eles, os policiais encontraram identidades falsas, dinheiro em espécie, diversas máquinas de cartão, cartas de concessões de benefícios previdenciários e cartões bancários.