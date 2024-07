Porcos eram criados de forma ilegal - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/07/2024 13:59

São José do Vale do Rio Preto - Após o recebimento de denúncias pelo Linha Verde, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, nesta sexta-feira (12), identificaram a criação ilegal de 120 porcos em São José do Vale do Rio Preto. As denúncias mencionavam também uma possível contaminação do solo.

Os agentes se dirigiram até a Estrada Afonso Rodrigues Bitencourt, no Morro Grande e identificaram que os porcos eram criados em cercados e cocheiras diretamente ao solo, degradando cerca de mil metros quadrados de área. O proprietário do local foi indagado sobre as licenças, mas informou desconhecer a necessidade delas. Por esse motivo e com base no artigo 54 da lei 9605/98, os policiais ambientais se deslocaram à 104ª DP, onde a ocorrência foi registrada.