Foto do terreno de Sumidouro - Foto: Glauber Carvalho

Publicado 05/08/2024 15:15

São José do Vale do Rio Preto - O Governo do Estado do Rio de Janeiro cadastrou 50 moradias de São José do Vale do Rio Preto no programa "Minha Casa, Minha Vida Sub-50". O programa é focado na construção de unidades habitacionais em áreas urbanas em municípios com até 50 mil habitantes.

Ao todo, 332 moradias fluminenses foram cadastradas. Os outros municípios escolhidos para o projeto foram: Sumidouro, com 50 unidades; Silva Jardim, com 40; Levy Gasparian, com 50; Natividade, com 42; Paraty, com 50; e Rio Claro, com 50.



Os processos de verificação e validação das propostas enviadas pela Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis) agora dependem do Governo Federal. Se aprovadas, serão subsidiadas pelos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).



“Realizamos o cadastramento de 332 moradias e incentivamos os municípios a enviarem suas propostas. Por meio das prefeituras, mais 1.752 unidades habitacionais foram cadastradas. Também vale lembrar que, no mês de junho, a secretaria concluiu o processo de seleção de empresas para a construção de outras 1.394 moradias pelo Programa Minha Casa, Minha Vida”, destacou o secretário de Estado de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire.