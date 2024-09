Homem foi preso em São José do Vale do Rio Preto - Foto: Reprodução

Homem foi preso em São José do Vale do Rio PretoFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2024 20:55

São José do Vale do Rio Preto - Um homem foi preso pela Polícia Civil em São José do Vale do Rio Preto, nesta terça-feira (24), após ter agredido a esposa e portar arma de uso restrito. A ação foi em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Única do município.

O indivíduo, de 35 anos, cometeu o crime em Barra Mansa, agredindo a mulher através de socos, tapas, chutes e pauladas. Ele foi encontrado no bairro de Jaguara e não apresentou resistência.