São José do Vale do Rio Preto - Com a apuração das eleições municipais finalizada, os nove nomes eleitos para a Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto estão definidos. São eles:

Professor Raphael Branco (União) - 709 votos

Marquinho da Saúde (PSD) - 644 votos

Jorge Preto (Avante) - 632 votos

Fabricio Andriolo (PSD) - 602 votos

Marcelo Neves (União) - 598 votos

Martins (MDB) - 553 votos

Jaqueline Hiat (MDB) - 402 votos

Zé Roberto (Podemos) - 346 votos

Luis do Aires (Agir) - 291 votos