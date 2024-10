Operação Lei Seca - Foto: Arquivo

Operação Lei SecaFoto: Arquivo

Publicado 08/10/2024 15:32

São José do Vale do Rio Preto - Entre a última sexta-feira (4) e sábado (5), a Operação Lei Seca autuou 119 condutores no estado do Rio de JAneiro. Em São José do Vale do Rio Preto, uma das maiores quantidades de flagrantes foi registrada no teste do bafômetro, com 28 motoristas sendo autuadas.

Barra Mansa, Niterói e o bairro de Campo Grande foram os outros locais que registraram a maior taxa de alcoolemia. No total, a operação analisou 491 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 24,2%.

Na Região do Médio Vale do Paraíba Fluminense, o município de Barra Mansa marcou uma taxa média de alcoolemia de 41%, nas 207 abordagens realizadas com motoristas na última sexta-feira.

Na Região Serrana, as ações da Lei Seca de sexta-feira e de sábado no município de São José do Vale do Rio Preto registraram uma taxa média de alcoolemia de 24%. Foram 118 condutores abordados e 28 pegos.

Uma ação de sexta-feira no município de Niterói registrou uma taxa de 15,4%. Na Zona Oeste do Rio, no bairro de Campo Grande, a Operação autuou 4 dos 36 condutores numa ação de sábado.