Prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil - Foto: 104ª DP

Prisão foi realizada por agentes da Polícia CivilFoto: 104ª DP

Publicado 12/03/2026 17:55 | Atualizado 12/03/2026 17:58

São José do Vale do Rio Preto - A Polícia Civil prendeu um homem apontado como o autor de um homicídio no dia 5 de março em São José do Vale do Rio Preto. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (11).

No crime, a vítima foi encontrada sem vida no interior de sua residência. Ela tinha sinais de agressões físicas, estrangulamento e facadas. Além disso, seu carro havia sumido do local.

Com o mandado de prisão, os agentes da 104ª DP realizaram a prisão do homem.

