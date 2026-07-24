Agentes da 104ª DP realizaram a prisão - Foto: PCERJ

Agentes da 104ª DP realizaram a prisãoFoto: PCERJ

Publicado 24/07/2026 18:06 | Atualizado 24/07/2026 18:06

São José do Vale do Rio Preto - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na última quarta-feira (22), um homem por estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido contra uma menor, de 12 anos.

As investigações começaram após a mãe da vítima procurar a 104ª DP para comunicar o desaparecimento da filha, que havia saído de casa sem autorização durante a madrugada. A mulher disse que recebeu informações de que a menor estaria acompanhada de um jovem.

Com as buscas iniciadas, os policiais localizaram a adolescente em uma residência, na companhia de um homem. Ele tentou ocultar sua identidade, mas, em seguida, confirmou ser a pessoa procurada. A adolescente foi acolhida pelos policiais e entregue à mãe.



O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.