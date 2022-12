Encontro de Motociclistas começa nesta sexta (9) em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:22

Tem início, nesta sexta-feira (9), o 17º Encontro de Motociclistas em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. De Harley-Davidson às motos Choppers, chegando até os modelos esportivos e off-road, o evento reúne motociclistas de todo o país e celebra o estilo de vida sobre duas rodas, tendo muito rock and roll como trilha sonora. O encontro acontecerá na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praia do Centro), durante os dias 9, 10 e 11 de dezembro, e é promovido pelo grupo Anarquismo Moto Clube, com o apoio da Prefeitura.

A programação conta com som ambiente durante a tarde e shows nos três dias a partir das 19h. A abertura será por conta da banda AFTC (cover Red Hot Chili Peppers). O primeiro dia ainda conta com as bandas Anesthesia (tributo ao Metallica) e Amax. A Prefeitura ressalta que o trânsito no entorno da praça sofrerá alterações para o evento.

No sábado (10), a banda Markyze (tributo ao Charlie Brown Jr.) inicia as apresentações, seguida por Nino Russo (cover Renato Russo), Notturnia e Marcondes Nery (cover O Rappa). Já no domingo (11), o rock and roll não para com som mecânico.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, ressalta que os eventos são importantes para o município. “O Encontro de Motociclistas é um evento tradicional em nossa cidade, e estamos indo para a 17ª edição de um grande sucesso, que conta com um público especial e movimenta toda a cadeia turística da cidade, além de trazer entretenimento e alegria para a nossa população. Esperamos turistas de vários estados, que vêm em busca de diversão e muito rock”, disse.