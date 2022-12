Adolescentes são apreendidos com drogas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/12/2022 13:59

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos com drogas nesta terça-feira (6) em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, municípios da Região dos Lagos.



O primeiro acusado foi capturado depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que um elemento vestido com camisa preta estaria vendendo entorpecentes na Rua João Lessa, no Morro dos Milagres No local, os agentes flagraram o acusado com uma sacola em mãos. Ao abordá-lo, o menor tentou fugir, mas foi capturado em posse de 20 cápsulas de cocaína e R$ 15 em espécie. Ele assumiu a prática ilícita e, em um matagal próximo, a PM arrecadou mais 28 pinos da droga. O adolescente foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Já em Cabo Frio, o jovem foi detido no bairro Itajuru, com 60 cápsulas de cocaína e um aparelho celular, após uma denúncia de um transeunte durante um patrulhamento da polícia pela região central. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.