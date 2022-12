O veículo foi localizado no bairro Recanto do Sol - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 12:03

A Polícia Militar recuperou, na tarde deste sábado (3), uma motocicleta roubada em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O veículo foi localizado no bairro Recanto do Sol.

Conforme a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pelo local quando teve a atenção voltada para dois elementos em uma moto sem placa. Após abordagem, os agentes constataram que um dos números do chassi do veículo estava raspado. Ao verificar a numeração do motor, também encontraram adulteração na numeração original.

A dupla foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi verificado que a moto era produto de roubo, ficando a mesma apreendida. O condutor foi autuado pelo crime de receptação culposa.