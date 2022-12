Falso policial é preso por extorquir comerciante em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Falso policial é preso por extorquir comerciante em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/12/2022 14:29

Na Região dos Lagos, agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (1), um homem que estaria se passando por policial civil para extorquir um comerciante no bairro Fluminense.

Após denúncia, a equipe procedeu ao local e encontrou o autor exigindo dinheiro e mercadorias do dono de um depósito de bebidas, sob a alegação de que teria um mandado para o local por venda de cigarros sem notas.

A vítima tinha acabado de fazer um PIX de R$ 2.000 reais para o autor no momento da chegada da polícia. Além do valor, foi encontrado no porta-malas do veículo do acusado quatro caixas de bebidas subtraídas do local.

Ele foi encaminhado para a 125ª DP e autuado pelo crime de extorsão.