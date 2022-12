DER interdita trecho da RJ-106, em São Pedro da Aldeia, para auxiliar escoamento de águas pluviais - Divulgação

DER interdita trecho da RJ-106, em São Pedro da Aldeia, para auxiliar escoamento de águas pluviaisDivulgação

Publicado 02/12/2022 10:19

Devido às fortes chuvas que ocorreram no último fim de semana em São Pedro da Aldeia, região das Baixadas Litorâneas do estado, a Secretaria de Estado das Cidades (Secid), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), realizará obra na RJ-106, na próxima segunda-feira (5). O objetivo da ação é auxiliar o escoamento das águas pluviais no bairro Praia Linda, onde várias casas ficaram alagadas. O município decretou estado de emergência no último fim de semana.

A intervenção, que ocorrerá em conjunto com a prefeitura, será a partir das 7h e tem previsão de término na próxima sexta-feira (9). Serão instalados 40 metros de tubos por debaixo das pistas do km 103. A iniciativa pretende evitar novos alagamentos e prejuízos aos moradores da região.

Agentes da Guarda Municipal e policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estarão no local durante todo o trabalho da equipe de obras para orientar os motoristas a seguirem pela via alternativa, que fica ao lado do acostamento, paralela às pistas principais, nos dois sentidos. A ação garantirá, ainda, a trafegabilidade e segurança aos usuários da rodovia até que a obra seja concluída e o trecho liberado.

“A obra em questão é necessária para ajudar no escoamento das águas e assim evitar que ocorram novos alagamentos”, observou o titular da 4ª Diretoria de Obras e Conservação (DOC), José Milton Couto