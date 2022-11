O elemento foi encaminhado para a distrital e permanece acautelado - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2022 14:01

Um homem considerado foragido da Justiça pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (30) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



O criminoso, identificado como Jedilson de J.L.F., foi capturado na Rua do Fogo, após levantamento de dados do setor de inteligência da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).



Contra o acusado, de acordo com a ocorrência, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Juizado Especial Criminal aldeense.



O elemento foi encaminhado para a distrital e permanece acautelado à disposição da Justiça.