O resultado preliminar das inscrições será divulgado no dia 5 de dezembro - Divulgação

O resultado preliminar das inscrições será divulgado no dia 5 de dezembro Divulgação

Publicado 29/11/2022 14:21

O município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, abre inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a formação de cadastro de reserva para contratação temporária em cargos da Secretaria de Educação.

Os profissionais interessados poderão realizar o cadastro até a sexta-feira (2), às 18h, no site da prefeitura, neste link.

Todas as informações e normas do concurso estão estabelecidas pelos Editais 148/2022 e 149/2022, que podem ser acessados no site da Prefeitura.

O resultado preliminar das inscrições será divulgado no dia 5 de dezembro juntamente com as informações sobre a convocação da entrega de documento, prevista entre os dias 6 a 21 de dezembro.