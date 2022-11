O suspeito foi levado para a 125ª DP, onde ficou preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Reprodução

O suspeito foi levado para a 125ª DP, onde ficou preso por tráfico de drogas e associação para o tráficoReprodução

Publicado 28/11/2022 11:21

Um traficante de 21 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (25), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, com farta quantidade de drogas. A ocorrência foi na Rua Francisco dos Santos, no bairro Estação. O criminoso chegou a oferecer R$ 5 mil para não ser levado preso.

De acordo com informações do 25º BPM, após receber informações que um indivíduo estaria prestes a abastecer seus “vapores” no local, uma equipe do GAT foi até a localidade e visualizou o rapaz em atitude suspeita. O mesmo, ao avistar a guarnição, demonstrou nervosismo e após busca pessoal foi arrecadado parte do material. O restante, ele mostrou depois onde estava.

No total foram apreendidos 1kg de macoha prensada, 60 buchas da mesma droga, 37 cápsulas de cocaína, um celular e uma folha de papel com anotações do tráfico. O suspeito foi levado para a 125ª DP, onde ficou preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico.