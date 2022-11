O festival conta ainda com outros 20 expositores que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada - Divulgação

Publicado 23/11/2022 16:32

Buscando trazer o melhor da gastronomia para os amantes da carne de porco, o Festival do Torresmo chega a São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (24), seguindo até o domingo (27). O evento acontece no CEASP (Centro de Abastecimento) com a presença confirmada do Embaixador Adan Garcia, chef especialista em carne de porco. A entrada será franca.



Algumas das opções, para os que gostam da carne de porco, serão: joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias. É previsto um consumo de cerca de 10 toneladas de proteína suína.



O festival conta ainda com outros 20 expositores, entre food trucks e barracas, que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada. E, claro, o chopp artesanal não pode faltar. Além da gastronomia impecável, e com uma variedade para agradar a todos os paladares, o evento conta com uma programação musical trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.



“Estamos bem otimistas e felizes em chegar na cidade de São Pedro da Aldeia e mostrar o melhor da nossa gastronomia. Esperamos mais de 50 mil para essa edição “, comenta Eduardo Bueno, organizador do festival.



Diversão para toda a família

O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta com área kids, ou seja, diversão garantida para toda a família.