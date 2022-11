A mulher desacatou os agentes e cometeu a injúria racial - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2022 13:22

Uma mulher, identificada como G.M.A., de 49 anos, foi presa após desacatar policiais militares e chamar um dos agentes de “macaco” na tarde desta quinta-feira (17) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Conforme a corporação, os militares patrulhavam no centro da cidade quando foram acionados para uma ocorrência em que uma mulher causava problemas dentro de uma loja de sapatos.

Ao chegarem no estabelecimento e fazerem contato com a acusada, a mesma desacatou os agentes e cometeu a injúria racial.

Ela recebeu voz de prisão e, junto com testemunhas, foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), também na Região dos Lagos, na Central de Flagrantes do dia, sendo autuada e presa por injúria racial.