Todos os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Todos os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2022 13:02

A Polícia Militar prendeu quatro homens por tráfico de drogas no início da madrugada desta sexta-feira (18) no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Entre os criminosos, estava um elemento considerado foragido da Justiça.

A captura aconteceu durante um patrulhamento. A guarnição teve a atenção voltada para um dos indivíduos, que entrou em fuga para uma casa abandonada ao perceber a chegada da PM. Os agentes cercaram o local e, ao entrarem no imóvel, encontraram os outros três.

Com o bando, os militares arrecadaram uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e nove munições; 305 pedras de crack, 189 pinos de cocaína, 24 frascos de lança perfume, um rádio transmissor com carregador; um celular e dois cadernos com anotações do tráfico.

Um dos envolvidos, identificado como ‘Mineiro’, confessou aos policiais ser gerente do tráfico local. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Todos os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e permaneceram presos.