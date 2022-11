De acordo com o coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti Rolim Rosa, o volume de chuva dos últimos dias não era esperado - Divulgação

De acordo com o coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti Rolim Rosa, o volume de chuva dos últimos dias não era esperadoDivulgação

Publicado 28/11/2022 12:31

O município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, realiza arrecadação de donativos para as famílias afetadas pela chuva do fim de semana. Água mineral, alimentos, colchões, roupas de cama e fraldas podem ser levados para a sede da Defesa Civil, localizada no Horto Municipal, na Rodovia Amaral Peixoto, 9002 – Balneário São Pedro II.



Outro ponto de coleta é o Centro de Informações Turísticas da Secretaria de Turismo, localizado na Praça Hermógenes Freire da Costa. Todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) também estão abertos à doações.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti Rolim Rosa, o volume de chuva dos últimos dias não era esperado. Foi registrada chuva de aproximadamente 150mm, essa chuva era prevista para 15 dias. Até a manhã desta segunda-feira (28), foram identificados quatro desalojados, que foram para a casa de familiares.



O prefeito Fábio do Pastel pede o apoio da população. “Nossas equipes estão trabalhando desde o final de semana e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para mitigar os danos causados pelas chuvas. Contamos também com a solidariedade aldeense. Estou acompanhando todas as ações de perto, nossa missão é cuidar da nossa gente e da nossa cidade”.



Junto ao prefeito, o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, percorreu as ruas do município durante a madrugada de domingo (27) para identificar as prioridades. No primeiro horário da manhã desta segunda-feira (28), as equipes foram às vias municipais com serviços de esgotamento de ruas, limpeza, desassoreamento de manilhas pluviais, limpeza de bueiros, retirada de areia, retirada de árvores caídas e entulho.

Segundo a Defesa Civil, um dos pontos de alagamento que mais chamou a atenção foi a Rodovia Márcio Correia. Também foram registrados pontos de alagamento nos bairros São João, Porto da Aldeia, Campo Redondo, Colina, Poço Fundo, entre outros.



A Prefeitura de São Pedro da Aldeia alerta que ao perceber grande quantidade de chuvas, a recomendação é buscar um local seguro para abrigo. Motoristas e motociclistas devem evitar transitar durante a chuva, procurando um local coberto ou elevado. Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199.