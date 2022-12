O sujeito foi encontrado e preso ainda com a arma do crime - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 02/12/2022 13:08

Um sargento da Marinha do Brasil foi preso em flagrante após tentar matar o atual namorado da ex-companheira dele em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na noite desta quinta-feira (1). O homem foi capturado por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).



Conforme a Polícia Civil, a vítima procurou a distrital para realizar um boletim de ocorrência contra o acusado, após sofrer uma tentativa de homicídio. Ele contou que estava com a namorada dentro de um carro à beira da lagoa, no bairro Balneário, quando foi surpreendido pelo criminoso, identificado como Thiago D.L.L., que estava armado.

Ainda segundo o relato da vítima, o sargento ordenou que ele saísse do carro e corresse em direção à lagoa. Foi nesse momento em que Thiago efetuou os disparos. A ex-companheira entrou em luta corporal com o acusado e o namorado conseguiu fugir.



Após serem informados sobre o crime, os agentes realizaram diligências e prenderam o acusado com a arma utilizada no crime. Ele foi encaminhado para a 125ª DP.