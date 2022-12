Corpos de militares mortos carbonizados em São Pedro serão liberados do IML após DNA - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/12/2022 13:34

Os corpos dos militares Sidney Lins dos Santos Junior e Júlio César Mikaloski serão liberados do Instituto Médico Legal (IML) apenas após o resultado da coleta de DNA confirmando a identidade das vítimas. Familiares aguardam a comprovação para que seja realizado o sepultamento. Sargentos do Exército e da Marinha, respectivamente, Sidney e Júlio César foram encontrados mortos carbonizados no interior de um carro na Estrada da Caveira, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, no último sábado (3), após serem torturados e queimados vivos por criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 25º BPM de Cabo Frio foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver, por volta das 7h30. Populares que passavam pela Estrada da Caveira avistaram o carro em chamas. Ao chegarem no local, a PM verificou que as vítimas já mortas dentro do automóvel, sendo um no banco de trás e outro no porta-malas. O veículo ainda estava com fagulhas.



Agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizaram perícia e os cadáveres foram removidos para o IML, para exame de necropsia e DNA.



A Polícia Civil segue na investigação do caso, ouvindo testemunhas, e realiza diligências para apurar a autoria e circunstâncias dos homicídios.



Até o momento, ninguém foi preso e o sepultamento segue sem data definida.



O Comando Militar do Leste (CML) afirmou que o caso está a cargo dos órgãos de segurança pública e que não cabe comentar sobre as investigações em andamento. “Neste momento de consternação, o CML está prestando todo o apoio à família e solidariza-se com os familiares e amigos”, disse em nota. A Marinha do Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso.



MILITARES ESTAVAM NA REGIÃO DOS LAGOS PARA ASSISTIR JOGO DO BRASIL



Os sargentos, que são amigos, estavam em Cabo Frio desde a última sexta-feira (2) pela manhã. Eles viajaram para assistir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Camarões.



Segundo informações, no final da noite, os militares estavam bastante embriagados e, ao retornarem para casa, erraram o caminho e foram abordados por criminosos.



VISITA À CASA DE PROSTITUIÇÃO



Logo após a partida da seleção brasileira, Sidney e Júlio César seguiram para uma casa de prostituição localizada no bairro Vinhateiro, já em São Pedro da Aldeia. Conforme o GPS do veículo em que os militares estavam, eles permaneceram no local por cerca de 6 horas.



O último lugar marcado pelo rastreador foi a Estrada da Caveira, cerca de 17 minutos de distância do prostíbulo.



As coordenadas estão sendo utilizadas nas investigações da polícia e podem ajudar a elucidar o crime.