Publicado 07/08/2023 13:32

Novos desdobramentos sobre o caso da moradora de São Pedro da Aldeia, identificada como Samantha, que processou a influenciadora Virgínia Fonseca, foram divulgados na manhã deste domingo (6). Após a repercussão do caso, um suposto vizinho reconheceu a aldeense e marcou-a em um perfil famoso nas redes sociais. Os comentários dela surpreenderam os outros internautas. “O Bope já esteve aqui umas 15 vezes”, declarou.

O vizinho da suposta acusadora pediu que a aldeense explicasse melhor a situação. Ela, por sua vez, declara em outro comentário que não aguenta mais tantos problemas. “Brigas, violência, chantagem, falsas acusações, polícia, gritaria. BASTA! Se for para pagar indenização, faço com gosto”, afirmou.

Em resposta, o vizinho questionou: “Como isso, menina? Não estou entendendo ao certo o que houve”. Já a suposta acusadora, sem papas na língua, rebateu: “Seus pais entendem, acho que não aguentam mais tanto barraco. Nem a Civil, nem o Bope, que já esteve aqui umas 15 vezes”.

Por fim, o suposto vizinho disse que os dois deviam estar em ‘realidades’ diferentes.

“Então estávamos em outro mundo, porque nem eu e perguntei a eles aqui e também não viram nada disso, não. Nem polícia e muito menos o Bope”, concluiu.

Após a ampla divulgação do caso, a “acusadora” divulgou em uma de suas redes sociais que abriu um novo boletim de ocorrência contra a “pessoa”, sem citar o nome de Virgínia.

Ela afirmou na publicação que, “caso a influenciadora não tenha cometido o primeiro delito, agora, de fato, cometeu, pois o processo era sigiloso”. “Quando a pessoa ainda é desonesta e sem caráter, ela já começa errando por aí”, disse.

Além disso, a suposta acusadora declarou que não vai perder seu tempo respondendo nem falando nada sobre o assunto. O RC24h tentou contato com a suposta Samantha, que visualizou as mensagens, mas não respondeu.

ENTENDA O CASO:

A influenciadora Virgínia Fonseca, que acumula mais de 43 milhões de seguidores no Instagram, foi notificada sobre um processo de ameaça de morte, movido por uma mulher identificada Samantha, moradora de São Pedro da Aldeia. Acontece que a aldeense alega que teve um caso com o marido da influencer, Zé Felipe, em 2019. “Era só o que me faltava”, afirmou a influencer.

A moradora de São Pedro da Aldeia alega ter mantido um relacionamento com Zé Felipe, e afirma que Virgínia a ameaçou de morte, caso continuasse o envolvimento. A suposta vítima declarou: “Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe… Tentou me agredir em frente a minha casa”. O caso viralizou nas redes sociais.